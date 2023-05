Emilia-Romagna devastata dal maltempo | vittime e dispersi | migliaia di evacuati FOTO | VIDEO

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nell’piegata dalsono almeno 5 le, svariati ie 5mila gli. Disastro tra Faenza, Cesena e Forlì. Nell’arco di due settimane è caduta la pioggia che normalmente cade nel corso di mesi. La situazione è drammatica. Sono 14 i fiumi esondati e 23 i comuni coinvolti. I bolognesi invitati a restare ai piani alti. Torna alla mente l’alluvione delle Marche, nel settembre 2022: 12– e quella di Ischia, nel novembre 2022: altre 12. L’emergenza, dovuta a nubifragi e alluvioni in, sta mettendo in serio pericolo in queste ore proprio le Marche. L’emergenza è tutt’altro che finita: l’Italia è a rischio, al Nord come al Sud sul Basso Tirreno, per tutta ...