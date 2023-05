Emilia-Romagna | cartoline dal Diluvio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Quattro immagini, fra le altre, raccontano simbolicamente che cosa è avvenuto in una primavera sfuggita al calendario

Le forti piogge che stanno interessando l'e le Marche hanno provocato un'impressionante frana a Ranchio, nel comune di Sarsina, nel Cesenate. Un parte di terreno si è infatti staccata dalla collina, davanti agli occhi degli ...... e si utilizza questo aggettivo facendo riferimento al rinvio di ben due altre gare a causa della tragedia che sta colpendo l'in queste ore. Milano , che era stata sconfitta da Torino ...Le squadre della Protezione Civile di Regione Lombardia hanno raggiunto le zone dell'colpite dal maltempo per collaborare alle operazioni di soccorso. Sono 33 le persone che, con mezzi della Regione, stanno operando nell'area di Bagnocavallo, in provincia di Ravenna, ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare. Praticamente tutti i corsi d'acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, 21 in tutto, fra ...''Sicuramente un decreto legge per l'Emilia-Romagna è possibile'', ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.