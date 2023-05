Emilia Romagna | alluvione | le immagini che raccontano l' emergenza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) In continuo aggiornamento il bilancio di morti e dispersi. Si contano danni all'agricoltura per oltre 300 milioni di euro a causa delle inondazioni e del maltempo che dai primi giorni di maggio si è abbattuto sulla regione

Le immagini girate dall'elicottero dei Carabinieri delle strade allagate dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito l'- ...Nel frattempo, sono state chiuse al traffico per frane e allagamenti diverse strade statali sul territorio dell', come specificato con ampi dettagli sul sito ufficiale dell'ente ...La cronaca dell'alluvione inpassa soprattutto dai social con centinaia di video realizzati dai cittadini che si trovano sul posto e condivisi dagli utenti. La furia dell'acqua ha provocato vittime, dispersi, frane ...

Sono 700 i Vigili del fuoco, provenienti da tutta Italia, che stanno operando in Emilia Romagna per far fronte alla richieste di soccorso causate dalle forti piogge di ieri e di questa notte.Si terrà martedì 23 alla 11 il Consiglio dei ministri sull'emergenza maltempo che ha investito alcune regioni del centronord, in modo particolare l'Emilia Romagna. (ANSA) ...