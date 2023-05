Emilia-Romagna | 23 comuni sott' acqua Tre morti e dispersi | è un disastro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) SI aggrava il bilancio dell'ondata di maltempi che ha travoltoe Marche mentre continua l'emergenza, con le piogge a monte dei fiumi che alimentano le esondazioni. Questa mattina un uomo è stato trovato morto a Cesenatico, sul litorale di Zadina. Si tratta del terzo morto accertato dopo le alluvioni che hanno colpito l'. In precedenza un uomo è stato recuperato stamattina senza vita dai vigili del fuoco in provincia di Cesena, tra le zone più colpite dall'alluvione. La moglie risulta ancora dispersa. Nella notte si era registrata a Forlì un'altra vittima del maltempo: un uomo morto in una zona colpita dall'esondazione del fiume Montone. Il primo decesso si è registrato nella notte a Forlì durante le operazioni di salvataggio di una famiglia, in via Firenze nel quartiere Romiti, colpito ...