Emergenza maltempo | scuole chiuse giovedì 18 maggio | ecco dove IN AGGIORNAMENTO

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Allerta rossa anche per la giornata di domani,18, in Emilia-Romagna, per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e per la Romagna. L'articolo18IN

Nove morti, alcuni dispersi, migliaia di sfollati. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei danni causati dalin Emilia Romagna. Un'ancora in corso, con l'Arpa Emilia - Romagna che invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e dei sindaci per la messa in sicurezza delle ...Il Gran Premio di Formula 1 previsto per il weekend è stato annullato a causa dell'Ciriani è intervenuto in sostituzione del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, impegnato sul fronte dell'in Emilia Romagna.

Emergenza maltempo e alluvione in Emilia-Romagna, la diretta: 8 morti, donna trascinata dal fiume per 20 km Virgilio Notizie

Le piogge e il maltempo degli ultimi giorni cambiano lo scenario sul fronte dell'emergenza siccità: la crisi idrica non è alle spalle, ma ora i razionamenti potrebbero essere più lontani.La situazione meteorologica in Emilia Romagna è drammatica. Per cause di forza maggiore quindi è stata rinviata la gara sul circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Abiamo intervistato in esclusiva il ...