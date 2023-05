Emergenza maltempo | scuole chiuse giovedì 18 maggio | allerta rossa in Emilia Romagna IN AGGIORNAMENTO

(Di mercoledì 17 maggio 2023)anche per la giornata di domani,18, in, per le province di Bologna, Modena, Reggioe per la. L'articolo18inIN

11:46 - Salvini "ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'che sta flagellando l'Emilia - Romagna", fanno sapere fonti del Mit. "...... Matteo Salvini, ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di F1 di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'che sta flagellando l'Emilia - Romagna. Lo fanno sapere fonti del ...Nel corso del collegamento, Meloni ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d': "Il governo c'è, al ...

Maltempo in Romagna, trovato un cadavere sulla spiaggia a Cesenatico, è di una donna tedesca - La diretta dai luoghi dell'alluvione - La diretta dai luoghi dell'alluvione RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Niente Gp a Imola. Il gran premio di Emilia-Romagna, previsto questo fine settimana, non si correrà. È stato annullato. La decisione è arrivata dopo il vertice ...