Emergenza maltempo | salta il Gp di F1 a Imola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Niente Gran Premio dell'Emilia Romagna nel weekend a. Davanti alche ha colpito pesantemente la regione, anche la Formula Uno fa un passo indietro. Alla vigilia di quello che sarebbe stato il primo giorno ufficiale di attività sul circuito con la tradizionale conferenza stampa dei piloti, la F1 annuncia che “a seguito dei colloqui tra la Formula 1, il presidente della Fia, le autorità competenti – tra cui i Ministri competenti, il presidente dell'Automobile Club d'Italia, il presidente della Regione Emilia-Romagna, il sindaco della Città e il promotor – è stata presa la decisione di non procedere con il weekend del Gran Premio di. La decisione è stata presa perchè non è possibile portare avanti l'evento in sicurezza per tifosi, team e personale ed è la cosa giusta e responsabile da fare vista la ...

Gli esperti prevedono che, dalle prime ore del pomeriggio, ci sarà una riduzione della piovosità. Sarebbe il primo spiraglio nell'che ha colpito diverse aree della regione Emilia - Romagna. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci , il 17 maggio, ha partecipato a una conferenza stampa per fare il ...Non sarebbe giusto esercitare ulteriore pressione sulle autorità locali e sui servizi diin questo difficile momento".2023 - 05 - 17 11:49:13 Salvini: "Rinviare Gp Imola" Matteo Salvini ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'che sta flagellando ...

Emergenza maltempo e alluvione in Emilia-Romagna e Marche, la diretta: 5 morti e 2 dispersi, crolla una casa Virgilio Notizie

L’intervista di Fanpage.it a Mauro Rossi, ricercatore Cnr-Irpi, sull’ondata di maltempo in corso in Emilia Romagna: “Caduti 200 mm ...Il Gp di Imola ufficialmente annullato. Il maltempo in Emilia Romagna impone lo stop alla gara di Formula 1. Dopo una valutazione dell'autodromo e della zona circostante, la FIA ...