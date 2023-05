Emergenza maltempo | salta il Gp di F1 a Imola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Niente Gran Premio dell’Emilia Romagna nel weekend a. Davanti alche ha colpito pesantemente la regione, anche la Formula Uno fa un passo indietro. Alla vigilia di quello che sarebbe stato il primo giorno ufficiale di attività sul circuito con la tradizionale conferenza stampa dei piloti, la F1 annuncia che “a seguito dei colloqui tra la Formula 1, il presidente della Fia, le autorità competenti – tra cui i Ministri competenti, il presidente dell’Automobile Club d’Italia, il presidente della Regione Emilia-Romagna, il sindaco della Città e il promotor – è stata presa la decisione di non procedere con il weekend del Gran Premio di. La decisione è stata presa perchè non è possibile portare avanti l’evento in sicurezza per tifosi, team e personale ed è la cosa giusta e responsabile da fare vista la ...

11:46 - Salvini "ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'che sta flagellando l'Emilia - Romagna", fanno sapere fonti del Mit. "...Nei pressi del circuito scorre il fiume Santerno, la cui piena ha imposto già un'evacuazione precauzionale della struttura. Al momento non è previsto un recupero con un'altra datain Emilia Romagna , nel prossimo fine settimana non si correrà il Gp di F1 a Imola . Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime, l'organizzazione della F1 ha ..."Di fronte a questa nuova calamità - affermano i Vescovi Ceer - capiamo con chiarezza come dobbiamo essere uniti nell', come scegliere insieme di curare la nostra casa comune e ci impegniamo ...

Emergenza maltempo e alluvione in Emilia-Romagna, la diretta: 8 morti, la Formula 1 annulla il Gp di Imola Virgilio Notizie

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna ... Non e' giusto provocare ulteriori pressioni sulle autorita' locali e sulle forze impegnate nell'emergenza". 12:33 - "Sono 50mila ...Sono ore di angoscia per l'Emilia Romagna colpita da un'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'intera regione, una situazione grave che anche Confagricoltura sta seguendo ...