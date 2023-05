Emergenza maltempo | AlphaTauri chiede aiuto per la città di Faenza

(Di mercoledì 17 maggio 2023) È un'meteo che non sembra voler conoscere fine quella che, ormai da giorni, sta mettendo in ginocchio la regione Emilia - Romagna. Dopo le forti piogge della scorsa settimana che avevano ...

'Sono circa 5mila le persone evacuate'. Ad affermarlo Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, parlando a '24 Mattino' su 'Radio 24' dell'aggiungendo che potrebbero essere anche di più. Molte persone sono state evacuate 'essenzialmente per precauzione - ha continuato - altre perché le loro case erano state o stavano ...Un'per la quale ha deciso di muoversi anche la Scuderia AlphaTauri, tradizionalmente legatissima alla città di Faenza , sin dagli anni '80 in cui il team mosse i primi passi come Minardi. ...La protezione civile della città metropolitana è allertata dall'inizio dell'. Previste ...le persone evacuate" Sono almeno 5.000 le persone evacuate in Emilia - Romagna a causa del. "...

Emergenza maltempo e alluvione in Emilia-Romagna e Marche, la diretta: 3 morti e 4 dispersi, città sott'acqua Virgilio Notizie

Emilia-Romagna in ginocchio per il maltempo. Tra le zone più colpite quella di Forlì ... Buone notizie da Castrocaro Terme, ma l’emergenza non è terminata. In Emilia-Romagna sono impegnati 400 vigili ...Emilia-Romagna in ginocchio per il maltempo. Tra le zone più colpite quella di Forlì ... 2023 Buone notizie da Castrocaro Terme, ma l’emergenza non è terminata. In Emilia-Romagna sono impegnati 400 ...