Emergenza alluvione e maltempo in Emilia-Romagna | nel fango nove morti Molte zone isolate | «Telefoni fuori uso | dov’è mia madre?»

...fa in media nel mese di maggio) è arrivata su un terreno già messo a dura prova dall'di ... L'però non è finita: anche per domani, infatti, sarà in vigore su tutta l'area l'allerta ...Il 23 maggio ci sarà il Consiglio dei ministri, Musumeci: '20 ulteriori milioni di euro per l''. Bonaccini: "Emilia - Romagna è ferita ma si rialzerà". F1 annulla il Gp di ImolaMa definire comeciò che accade da anni, e diverse volte all'anno, non è corretto. Il tema relativo alla gestione del rischio die alla riduzione del rischio idrogeologico è ...

Emilia Romagna, emergenza alluvione nel Cesenate. Le immagini di Bertinoro dal drone Repubblica TV

NordEst (Adnkronos) – E’ di 9 vittime e oltre 10mila sfollati il bilancio del maltempo in Emilia Romagna. “Abbiamo avuto 9 vittime, poteva essere un bilancio ben peggiore, speriamo si fermi lì. Se non ...Quelle dei sindaci di Faenza, di Forlì e di molti altri comuni sono state scelte di estrema emergenza. Come se al comandante di ... gli argini danneggiati dall'alluvione di inizio maggio e le prime ...