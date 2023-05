Emanuela Orlandi | il fratello Pietro | Allora vuol dire che ci sarà

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si riaprono le indagini per la scomparsa di, la 15enne romana scomparsa il 22 giugno del 1983 mentre tornava a casa. La procura di Roma, con il supporto del Vaticano, ha deciso di ...

Si riaprono le indagini per la scomparsa di, la 15enne romana scomparsa il 22 giugno del 1983 mentre tornava a casa. La procura di Roma, con il supporto del Vaticano, ha deciso di risolvere un mistero lungo 40 anni e la notizia ...La procura di Roma ha acquisito gli atti messi a disposizione dal Vaticano, nell'ambito del procedimento già aperto a Piazzale Clodio sulla scomparsa di. Un procedimento avviato dopo ...Una serie di documenti che potrebbero dare nuovo impulso ai magistrati della Procura di Roma per cercare di arrivare ad una verita' sulla scomparsa di, la 15enne di cui si sono perse le tracce nel giugno del 1983. A 16 maggio 2023

