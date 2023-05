Ema Stokholma e Gino Castaldo sbarcano su Rai 2 | che cosa sappiamo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Emasono ormai coppia ben consolidata in radio. Insieme, da ormai tanti anni, conducono il programma radiofonico intitolato Back2Back su Radio 2. Stando a quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, i due speaker potrebbero presto sbarcare con un nuovo programma radio, e non solo in radio! L’indiscrezione dice che Ema edovrebbero condurre una nuova trasmissione radiofonica e televisiva che andrà in onda nel pomeriggio di Rai 2, a partire dalle ore 17 circa. Il nuovo programma con ladovrebbe partire da settembre 2023. Ovviamente vi terremo aggiornati appena avremo maggiori notizie e ufficialità. L’affiatata coppia di Rai Radio 2, composta da Ema, a ...

L'appuntamento condotto da Ema Stokholma e Clementino è per sabato 13 maggio in piazza del Popolo. Il concerto sarà preceduto dall'esibizione di alcune band italiane emergenti, finaliste del Contest. Il grande evento, a ingresso libero, sarà condotto da Ema Stokholma e Clementino. Play Music Stop War, il concerto a Roma Il concerto prenderà il via alle ore 18:00, con i 12 finalisti del contest. Raiz, Fellow, Fiat 131, Serena Brancale, Wrongonyou, Federica Carta, Lorenzo Lepore e tante altre sorprese.

Si è da poco aperto “PLAY MUSIC STOP WAR, con Sant’Egidio in concerto per la pace” la maratona musicale dedicata alla pace, alla solidarietà e all’inclusione. Nonostante il maltempo, oltre 5mila perso ...L’appuntamento condotto da Ema Stokholma e Clementino è per sabato 13 maggio per chiedere la fine della guerra in Ucraina e di ogni guerra. L’accesso possibile dalle 17, biglietti gratuiti ...