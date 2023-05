Elon Musk | “Continuerò a dire ciò che voglio anche se mi farà perdere soldi”

Il CEOha minimizzato le voci di mercato secondo cui potrebbe dimettersi dalla carica, ha parlato di due nuovi modelli per il mercato di massa e ha ribadito che le consegne del suo pickup ...torna a sferrare uno dei suoi ormai celebri attacchi (uno degli ultimi contro Soros ), mettendo nel mirino questa volta la Fed . Affidando le sue parole ai microfoni della Cnbc , il magnate ...Ancora non si è depositato il polverone per le parole su Soros , paragonato al supercattivo di origine ebrea delal Marvel, Magneto, chetorna a far parlare di sé per altri attacchi. Sul ...

Durante l’ultima riunione con gli azionisti, rispondendo alla domanda di un investitore Elon Musk ha spiegato che il design della nuova versione di serie della Tesla Roadster verrà probabilmente ...Questa è la nuova Tesla Model 2 Verrebbe da chiederselo e da non escludere che possa trattarsi anche di una nuova Tesla Model 3, poiché il teaser divulgato da Elon Musk continua a fornire anticipazio ...