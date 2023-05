Elly a pezzi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nel PD c’è la fila per lasciare il partito, nelle mani della «zarina» e di una politica estremista. Un fuggifuggi che avvantaggia soprattutto le ambizioni di Matteo Renzi... Il trench verdolino, imposto dall’esosa armocromista, torna utile. Può servire aper fronteggiare la piovosa primavera e il diluvio di abbandoni nel Pd. Addio, compagna Schlein. Non è uno smottamento, ma una slavina. Fughe, agguati, tormenti. E siamo appena agli inizi. D’altronde, le priorità democratiche sono state ridefinite: fisco infernale, capitalismo canaglia, diritti gender, immigrazione selvaggia, cieca transizione ecologica, case sfitte da requisire. Urge adesso portare avanti le grottesche istanze. La segretaria dem s’è già cinta di improbabili e accomodanti fedelissimi. E chi osa eccepire? Riformisti, cattolici, moderati devono farsene una ragione. Zitti e mosca. Non si muove una ...

... e per Massa, dove i partiti di governo correvano divisi, contendendosidello stesso ... GRIDO DI BATTAGLIA E a sinistra Il grido di battaglia diSchlein è suonato simile a quello di FdI: '...... non per l'ideologia Il PD di Schlein perde, dopo Borghi anche l'eurodeputata Chinnici molla il partito e passa in Forza Italia Ciao, ciao bambina: la grande fuga dal Pd diSchlein La ...In Parlamento però perde i... 'Ma quello è il Pd di Letta, che nessuno ha mai capito cosa fosse. Quei cattolici sociali, quegli economisti moderati, quei pensatori progressisti che sono andati ...

«Non fatevi ingannare», suggeriva ieri Matteo Renzi a chi gli chiedeva una previsione su come finiranno le sfide nelle sette città al ballottaggio tra due settimane.L’alleanza tra Pd e pezzi del fu Terzo Polo Nel dubbio i democratici e i ... a investire definitivamente in un’alleanza organica con il Partito democratico. Elly Schlein lo aspetta ancora, sapendo ...