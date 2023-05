"Proclameremo il secolo della". Erdogan canta gia' vittoria mostrandosi sicuro di vincere il ballottaggio dopo che non e' riuscito a trionfare al primo turno nelledi domenica scorsa. Nel messaggio per mobilitare ...Si è concluso lo spoglio dei voti indellepresidenziali e parlamentari. Lo riporta l'agenzia Anadolu, indicando il completamento dello scrutinio al 100% a tre giorni di distanza dal voto. Per quanto riguarda le ...Tornando alla, ora che lesi sono svolte, puoi dirci se per te i risultati raggiunti erano attesi o se, in base alla tua analisi, sono stati una sorpresa R. Questesi ...

Elezioni Turchia, Erdogan: "Dopo la vittoria proclamo il secolo di Turchia" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Proclameremo il secolo della Turchia". Erdogan canta gia' vittoria mostrandosi sicuro di vincere il ballottaggio dopo che non e' riuscito a trionfare al primo turno nelle elezioni di domenica scorsa.Ankara, 17 mag. (Adnkronos) - Si è concluso lo spoglio dei voti in Turchia delle elezioni presidenziali e parlamentari. Lo riporta l'agenzia Anadolu, indicando il completamento dello scrutinio al 100% ...