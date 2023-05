Elezioni Thailandia | cosa succederà ora?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Leinsi sono concluse con la vittoria dei partiti di opposizione emolti si chiedono. Gli analisti affermano che se l’opposizione non riuscirà a formare un governo c’è il rischio che venga messo in atto un nuovo colpo di Stato.dopo lein? Le

...forze armate hanno tradizionalmente svolto un ruolo politico estremamente rilevante in, ... Dopo un breve mandato come vicepremier, il collasso del Phalang Dharma in occasione delle...Il responsabile della strategia del partito progressista Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delleparlamentari che si sono tenute indomenica 14 maggio, ha inviato una lettera ai membri del Senato thailandese, nominati dalle forze armate, chiedendo loro di rispettare la volontà ...Erdogan sotto il 50% incalzato da Kilicdaroglu, vincono le opposizioni: Move Forward è il primo partito. Ma non è ancora chiaro chi riuscirà a governare Effetto Schlein Non ...

Il Move Forward, partito riformista e pro-democrazia, è il grande vincitore delle elezioni che si sono svolte domenica in Thailandia. Con 151 seggi su 500 il movimento si afferma come la principale ...La tornata elettorale del Parlamento thailandese conclusasi nella giornata di ieri ha avuto un risultato storico: le opposizioni hanno vinto spodestando clamorosamente i militari al potere da un decen ...