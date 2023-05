Elezioni europee il 6-9 giugno 2024

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La decisione sarà finalizzata al prossimo Consiglio utile Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Ue, tra i punti senza discussione, ha confermato oggi a Bruxelles le date del 6-9come forchetta in cui si terranno leper il Parlamento Europeo. Lo si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles. Dopo il passaggio in Coreper, la decisione sarà finalizzata al prossimo Consiglio utile, probabilmente già il 22-23 maggio prossimo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Approvata la nuova tornata elettorale che porterà alle urne circa 400 milioni di cittadini europei per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo . Le prossime elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024 . Così il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue ( Coreper ) ha confermato nella riunione di oggi a Bruxelles le date. Come anticipato da Eunews gli ambasciatori dei Ventisette hanno fissato la finestra nella 'data naturale'. L'ultimo passaggio, puramente formale, sarà ad un Consiglio dei ministri il 24 e 24.

