Elezioni europee il 6 - 9 giugno 2024

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue, tra i punti senza discussione, ha confermato oggi a Bruxelles le date del 6 - 9come forchetta in cui si terranno ...

Come anticipato da Eunews gli ambasciatori dei Ventisette hanno fissato la finestra nella 'data naturale'. L'ultimo passaggio, puramente formale, sarà ad un Consiglio dei ministri il 24 e 24 ...Leper il rinnovo dei componenti del Parlamento europeo si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno del 2024. Questa la decisione confermata oggi dalla riunione dei rappresentanti permanenti dei Paesi ...Lesi terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024. Le date sono state approvate dagli ambasciatori Ue nella loro riunione odierna. Nel 2019, lein Italia si sono tenute ...

Ue: elezioni europee si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024 la Repubblica

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAG - "Il 24 maggio a Roma accoglieremo Renew Europe, la nostra casa madre, l'orizzonte a cui guardare per le prossime sfide che ci aspettano. Lo faremo con un importante evento ...(Adnkronos) - Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue, tra i punti senza discussione, ha confermato oggi a Bruxelles le date del 6-9 giugno 2024 come forchetta in cui ...