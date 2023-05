Elezioni comunali | chi ha vinto e chi ha perso voti nelle città | i risultati di Fdi | Pd e M5s a confronto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Idelledicono che gli effetti Schlein e Meloni sono stati minimi. E i flussi dida uno schieramento all’altro in questa tornata di urne dicono che il Partito Democratico soltanto in alcune zone è riuscito a riacquistare preferenze dal Movimento 5 Stelle e dall’astensione. Mentre il centrodestra si è preso idel Terzo Polo. La Stampa illustra oggi idello studio sui flussi didell’Istituto Cattaneo. Che ha analizzato iin cinquedi medie dimensioni. Mentre secondo Lorenzo Pregliasco di Youtrend il voto al primo turno delle amministrative consegna un quadro di conferma. Con una leggera prevalenza del centrodestra. I flussi e l’Istituto Cattaneo L’Istituto ...

Il centrodestra festeggia i risultati delleAlleamministrative vincono tutti. Ma questa volta è vero L'esame dell'esito elettorale delle amministrative è come sempre controverso, ...La segretaria del Pd accanto a uno sconosciuto: 'Alle domande risponde lui', indicando il misterioso Davide Baruffi. Leviste dai dem, fra domande mancate e episodi da commedia Sullo stesso argomento: Schlein dopo le amministrative: "Soddisfatti e fiduciosi per i ballottaggi. La destra frena" La ...Il 14 e 15 maggio 2023 i cittadini di Vignanello sono stati chiamati alle urne per le2023. A portare a casa la vittoria anche questa volta è il sindaco Federico Grattarola. 'Questo è un voto bellissimo, sono veramente contento di questa vittoria, soprattutto perché ...

Meloni: 'Dalle Comunali spinta ad accelerare sulle riforme' - Politica Agenzia ANSA

Intervista all'onorevole Deborah Bergamini (Forza Italia): tra Lega e Fratelli d’Italia spero prevalga lo spirito costruttivo, dobbiamo mobilitare gli elettori ...La segretaria del Pd accanto a uno sconosciuto: “Alle domande risponde lui”, indicando il misterioso Davide Baruffi. Le elezioni comunali viste dai dem, fra domande mancate e episodi da commedia ...