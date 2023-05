Elezioni a Pomezia | Salvitti Lega | “Grazie a chi mi ha dato fiducia | sono a disposizione della città”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– “Ringrazio tutti coloro che mi hanno. Ora: per il sociale, per il benecomunità, per lo sviluppo industriale ed economico di un territorio che purtroppo ha visto negli anni anche tanto degrado sociale”. Così Fabrizio, neo consigliere comunale a, il più votato per lacon 651 voti si presenta ai cittadini. ”Ho parlatoistituzione del Garante degli anziani e farò di tutto affinché si istituisca; ho parlato delle difficoltà dei nostri concittadini anche nell’ambito dei trasporti e farò del tutto che vengano risolte; voglio chetorni ad essere il centro non solo industriale ma ...