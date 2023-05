Elettra Lamborghini | annuncia l’uscita del suo nuovo album | i dettagli 

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nel giorno del suo compleanno,del suodi inediti “TON” (Island Records/Universal Music Italia).“TON”, secondo disco della, sarà disponibile da venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD).Il CD, inoltre, sarà disponibile nello store https://shop.universalmusic.it/ in una esclusiva versione autografata.È disponibile da oggi il pre-order e il pre-save su https://island.lnk.to/ton., artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram, torna alla musica dopo gli ...

...sembra ormai essere un lontano ricordo. Se durante la sua permanenza nella famosa Casa di Cinecittà ha sempre manifestato una forte nostalgia e attrazione per la sorella di, una ..., Elettraton: la data d'uscita e la tracklist del nuovo album dell'ereditiera più amata dagli italiani. Un regalo di compleanno coi fiocchi per. Il 17 maggio, ...Quale migliore regalo per il proprio compleanno se non un disco nuovo Questa è l'idea di, che oggi, il giorno del suo compleanno, annuncia l'uscita del suo nuovo album di inediti "ELETTRATON" (in uscita il 2 giugno). "ELETTRATON" è pronto per riconsegnare lo scettro ...

Elettra Lamborghini festeggia con l'abito di piume il compleanno (e l'uscita del nuovo album) Stile e Trend Fanpage

L’ex Gieffina è entrata nel cast della soap americana, che in questi giorni sta girando alcune puntate speciali a Roma. Ci sarà anche Jasmine Carrisi. Cast e location della puntate italiane ...La carriera di Ginevra Lamborghini è in continua ascesa: la sorella di Elettra che ha tutta l’intenzione di sfruttare questo momento di popolarità per riuscire a costruirsi un… Leggi ...