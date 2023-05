Elettra Lamborghini annuncia | «Ho una notizia per voi» Il sospetto dei fan | è incinta?

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 17 maggio 2023)torna a far parlare di sé e stavolta lo fa con una storia su Instagram molto criptica. Cosa sarà successo? Domani è il compleanno della cantante ereditiera: compirà 29 anni, e questa mattina ha pubblicato una storia che ha fatto impazzire i fan. Su Twitter hanno già iniziato a ipotizzare di che cosa si possa trattare., fan insospettiti: «È»? I fan disono impazziti dopo la storia su Instagram dove dice di essere molto emozionata per il suo compleanno perché rivelerà qualcosa di importate. Che sia la cicogna in arrivo?è sposata dal 26 settembre 2020 con Afrojack, disk jockey e produttore discografico di fama internazionale. La coppia è molto seguita ed apprezzata sui social. ...