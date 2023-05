Eleonora Pedron svela il segreto sulla sua relazione con Max Biaggi | Dobbiamo confrontarci molto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La modella, ex compagna del campione di MotoGp Max, ha rivelato in un'intervista a Chi il tipo di rapporto che ha attualmente con il padre dei suoi figli e come cerchino di mantenere un buon equilibrio per il bene dei loro figli.ha ancheto alcune novitàsua carriera e vita privata, tra cui il suo percorso di studi in psicologia e la sua attualecon l'attore Fabio Troiano. Scopri di più leggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...ha avuto due figli con l'ex campione di MotoGp MaxI rapporti trasono buoni per il bene dei loro figlista per ...

è tornata a parlare di sé. Lo ha fatto in una lunga intervista, in uscita su "Chi" oggi, 17 maggio . Al centro della chiacchierata confidenziale, i rapporti con l'ex compagno Max ..."Per fortuna continua a esserci fra me e lui una buona relazione, sempre pensando al bene dei figli" Sul compagno Fabio Troiano con cui fa coppia dal 2019: "Lui è una persona che c'è", 40 anni celebrati con un "festone" , parole sue, a Chi parla della sua vita familiare oggi . L'ex Miss Italia, eletta nel 2002, ammette: " La separazione da Max Biaggi è stato un ...L'ex Miss Italiaha confessato che, entro la fine del 2023, conseguirà la laurea in psicologia. Entro la fine del 2023conseguirà la laurea in psicologia e lei stessa ha confessato i ...

'Per i miei figli la separazione da Max Biaggi è stato un trauma': parla Eleonora Pedron Eleonora Pedron ha spiegato che sicuramente anche i suoi figli hanno subito un trauma per la separaizione tra ...In una conversazione con “Chi” la showgirl racconta di Ines e Leon, della Laurea imminente e del prossimo futuro. Ecco tutti i dettagli.