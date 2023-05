Eleonora Pedron | Quest' anno mi laureo | lo faccio per me e mia madre

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha molti progetti in ballo e li ha raccontati in un'intervista al settimanale Chi. La Miss Italia 2002 ha parlato dei suoi piani B: "La mia priorità è laurearmi, è la prima volta nella vita in cui mi sento veramente determinata a raggiungere un obiettivo. Mi sono ritrovata a 40...

In un'intervista rilasciata al numero del settimanale Chi in uscita mercoledì 17 maggio,è tornata a parlare del suo ex compagno, il campione di motociclismo Max Biaggi . I due sono stati legati per diversi anni, dal 2007 al 2015 e dalla loro storia sono nati due figli : ...Elenoire Casalegno, Federica Nargi,e le loro figlie sono le protagoniste della nuova campagna Kidult , lanciata per celebrare la Festa della Mamma . 'Come ti descriverebbe tuo figlio': è da questa domanda che nasce l'...Kidult ha scelto di celebrare la Festa della mamma 2023 con il racconto di tre donne famose d'eccezione, diverse e speciali: Elenoire Casalegno , Federica Nargi ed. Famose, ma prima di tutto mamme! Il claim intorno a cui ha preso forma il racconto è "Guardati con gli occhi di chi ti ama". Le talent proveranno infatti a rispondere alla domanda "...

Eleonora Pedron torna a parlare di Max Biaggi: "Più cose su cui ... Bollicine Vip

In un'intervista al settimanale Chi, Eleonora Pedron è tornata a parlare dell'ex compagno Max Biaggi: cosa ha detto ...Tre madri d'eccezione protagoniste di una campagna in cui ciascuna può rivedersi, riflettere e lasciarsi ispirare ...