Efficienza energetica | i servizi di Arcadia Italia per favorire la sostenibilità

(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) - Roma, 17 maggio 2023 - Il risparmio energetico è indispensabile per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e contrastare la crisi climatica, un risultato possibile investendo nell'. Secondo il Parlamento europeo, gli edifici nell'UE sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2, mentre l'80% del fabbisogno energetico delle famiglie europee è dovuto al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. Per questo motivo l'è considerata una priorità per l'Unione Europea e uno strumento essenziale per la transizione ecologica. I nuovi obiettivi comunitari, approvati dal Parlamento europeo, prevedono una riduzione di almeno il 40% del consumo finale di energia e del 42,5% di quello primario entro il ...