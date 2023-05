leggi anchecausa dell'alluvione in Emilia Romagna: cos'è e quali sono le zone a rischio in Italia Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Allarme acqua potabile contaminata in ...Il meteorologo e l'sull'Emilia - Romagna... FISICO DEL CLIMA DEL CENTRO NAZIONALE DI RICERCHE, A REPUBBLICA Come aggiunge Antonello Pasini, fisico del Clima del Centro nazionale di ricerche, è perché siamo in presenza dell'": "L'...

«Effetto Stau», perché in Romagna è caduta in due giorni la pioggia di due mesi Il Sole 24 ORE

L'ondata di maltempo che ha colpito anche le Marche si è originata sulle coste dell'Africa e ha poi risalito la Penisola. "Il notevole potenziale - spiega Ferrara, il meteorologo di 3bmeteo.com - si e ...Tra le concause dell’alluvione avvenuta c’è un fenomeno chiamato effetto Stau. Con effetto Stau si indica un fenomeno metereologico nel quale una corrente d’aria in risalita su una catena montuosa ...