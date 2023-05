(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'inhamorti e danni ingentissimi. La, parte dell'orientale e anche le alte Marche sono state interessate da una ondata di maltempo eccezionale. "Il protagonista di questo evento drammatico è stato un ciclone mediterraneo insolitamente intenso per...

... il vortice di bassa pressione richiamerà aria instabile su queste zone dando adito a precipitazioni insistenti ed in presenza di rilievi, maggiorate dall'. Fino alla giornata di domani ...Le correnti si manterranno contestualmente da Nordest e questo favorirà un'esasperazione delle piogge a ridosso dei settori appenninici per via del cosiddetto: ovvero risalita forzata ...A ridosso dell'Appennino si è infatti concretizzato il cosiddetto '', ovvero un ulteriore intensificazione delle precipitazioni su quest'area indotta dall'impatto dalle correnti nord - ...

Effetto Stau: cosa ha causato la disastrosa alluvione in Emilia-Romagna Today.it

Le correnti si manterranno contestualmente da Nordest e questo favorirà un'esasperazione delle piogge a ridosso dei settori appenninici per via del cosiddetto effetto stau: ovvero risalita forzata ...A fare il punto sulla situazione è l'esperto meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "Giungono conferme sulla pesante ondata di maltempo ormai imminente per l'Emilia Romagna e le alte Marche" ...