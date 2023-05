Edwige Fenech | Sandra | che vuole affermarsi come modella e donna | sono io

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «Anch’iostata molestata Mi salvai tirando ginocchiate Le docce sexy? Film carini» Corriere della Sera, di Candida Morvillo, pag. 25 In principio aho chiesto quante vite ha avuto. «Più dei gatti», ha risposto. Abbiamo provato a contarle e ci siamo perse. Grossomodo: bambina francese di madre italiana e padre maltese nata benestante in Algeria; poi, profuga e povera in terra di Francia;; attrice icona di film erotici italiani; attrice di film d’autore; star della domenica è del sabato sera Iv; produttrice di fiction e di film di successo, divorziata a 17 anni e ragazza madre a 19; signora della Roma bene quando è stata compagna di Luca di Montezemolo; «esule» in Portogallo dal 2015 e ora di nuovo al cinema con Pupi Avati, con un film, fra l’altro, primo al botteghino fra gli italiani. Se le ...