Edmo | ad aprile cala la disinformazione sulla guerra in Ucraina | rimane stabile quella sul clima mentre quella sulla pandemia è al nuovo minimo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate ad2023 in Europa dal network di fact-checker e debunker di. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del report. A inizio maggio l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine dellada Covid-19 e anche lasul tema sembra stia lentamente sparendo. Adla percentuale di notizie false a riguardo, sul totale delle notizie false verificate, è ildall’inizio del monitoraggio, si legge nel 23esimo brief dell’European digital media observatory (). Laè uno dei tre argomenti diche ...