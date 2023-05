Ecco cos' è successo sui cieli dell' Emilia Romagna | e perché

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Fino a 480 millimetri di pioggia caduti in 24 ore, otto vittime (e il bilancio è ancora provvisorio), 14 fiumi esondati, 13mila evacuati, autostrada A14 non percorribile in alcuni tratti, 23 comuni allagati, Gran Premiocancellato. Tutti fatti che suggeriscono l’eccezionalità di un evento, l’alluvione del 16 e 17 Maggio 2023, che ha superato i record di precipitazioni degli ultimi cento anni. La stimaa Coldiretti è di 300 milioni di euro di danni che includono infrastrutture, attività agricole, coltivazioni e macchinari. Poi ci sono da valutare i danni nelle città, nelle case, nelle abitazioni e nelle attività commerciali. Per comprendere le ragioni di questa eccezionalità bisogna prima di tutto partire da una descrizione’evento meteorologico in sé e per sé. «A causare ...