(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteohato ilin cui aveva scritto della situazioneine del. A suo dire «senza cuore» durante la semifinale di Champions League contro l’Inter. Diverse erano state le voci critiche sul social per l’accostamento dei due argomenti ritenuto improprio. Il testo delrecitava: «Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini diche lottano con acqua e fango. Unsenza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero». su Open Leggi anche: La promessa di Fiorello a: «Sfilo nudo sul Ponte di Messina se pronto entro 9 ...

Il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteoha cancellato il tweet in cui aveva scritto della situazione maltempo in Emilia - Romagna e del Milan. A suo dire "senza cuore" durante la semifinale di Champions League contro l'Inter. ...Evidentemente sì, perchéalla fine ha cancellato il post. Troppo tardi. "Tweets volant, screenshot manent", commentano su Twitter."Imposta odiosa, ossigeno per gli italiani": trionfo -, quale tassa

E Salvini cancella il tweet sul Milan e il maltempo in Emilia-Romagna Open

Matteo Salvini scatena le polemiche. Nella tarda serata di ieri, martedì 16 maggio, sul suo profilo Twitter spunta un tweet che sta facendo discutere. Poche righe dedicata agli ...il leader leghista – vicepremier e ministro delle Infrastrutture – si è lasciato andare a un moto di stizza per la sconfitta del Milan nel derby di Champions contro l’Inter sovrapponendo la delusione ...