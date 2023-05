esposto denuncia sui temi dell'emergenza abitativa, anche alla luce dei contatti emersi fra il ... Fino aderavamo riusciti a bloccare una bozza di Regolamento per l'assistenza abitativa che ......della condizione abitativa a Roma e dell'sociale per l'...ulteriore 30 per cento sarà destinato all'acquisto delle case...... infatti, è stato in precedenza a capo dell'Aise, l'... Che cosa c'entraex generale della Guardia di Finanza nel consiglio ..., però, si torna indietro. Cambio di strategia Carta gode ...

È ora di un’agenzia Meteo Italia, contro gli speculatori Il Foglio