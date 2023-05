È Manchester City-Inter la finale di Champions | 4-0 al Real Madrid

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Èladiedizione 22-23. Stavolta Guardiola è riuscito a eliminare Ancelotti. Ilha dominato il match dal primo all’ultimo minuto, ha battuto 4-0 ile ha raggiunto ladiper la seconda volta nella sua storia. Non c’è mai stata partita. Ilha giocato una grande partita con un primo tempo straordinario. Primi trenta minuti straripanti, a livelli altissimi, con un pressing asfissiante e ilin grande difficoltà. Due notevoli parate di Courtois su colpi di testa ravvicinati di Haaland. Poi, la rete del vantaggio. Imbucata di De Bruyne per Bernardo Silva che in area ha calciato a ...

In Inghilterra, il match valido per la semifinale di ritorno di Champions trae Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live In Inghilterra,e Real Madrid si affrontano nel match valido per la semifinale di ritorno di ...Gioco, partita, incontro. 3 - 0 delin casa del Real Madrid , e la terza marcatura è un goffo autogol di Eder Miliato. Al minuto 78 da calcio di punizione battuto da De Bruyne, il difensore brasiliano ha buttato il ...Il tabellino di- Real Madrid 3 - 0. LIVE 23' e 37' Bernardo Silva, 76' autogol Militao(4 - 1 - 4 - 1) : Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji; Rodri; ...

Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv Corriere dello Sport

Il Manchester City batte 4-0 il Real Madrid nella semifinale di ritorno della Champions League (1-1 all’andata) ed approda in finale della competizione dove affronterà l’Inter. Il match è in programma ...Troppo forte il Manchester City stasera che ha vendicato l'eliminazioni passate. La squadra di Pep Guardiola dopo l'1-1 di Madrid, ha travolto il Real all'Etihad Stadium conquistando la finale di ...