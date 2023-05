“È lei” Ritrovata così la bambina scomparsa | la svolta 6 anni dopo “L’ho vista e ho capito subito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023)rapita e. Questa è la terribile vicenda di Kayla Unbehaun. Siamo a South Elgin, Illinois quando il 5 luglio 2017 sparisce misteriosamente la piccola Kayla di 9. Sembra chiaro sin dache la bimba sia stata rapita dalla mamma, Heather Unbehaun. Il motivo? Un modo per ribellarsi al fatto che la donna non aveva ricevuto la custodia della figlia. Era infatti il papà della piccola ad essere stato designato al suo mantenimento effettivo. A questo punto la donna decide di compiere l’insano gesto. Immediatamente l’uomo si è rivolto al Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati ed è qui che inizia la sua battaglia e la ricerca forsennata della figlia. >> “I veri motivi del suo ritiro”. Mina, la verità45 ...