(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ieri sera l’è riuscita a battere nuovamente ile a conquistare la finale di Champions League dopo tredici anni. I nerazzurri si sono resi protagonisti di un’grandecompreso Edin, che nei suoi sessantacinque minuti ha messo tanta quantità e sostanza. GRANDE FORMA ? Nella doppia sfida in Champions League contro ilc’è stata una costante decisiva per l’. Edinsi è infatti reso protagonista con delle ottime prestazioni. Il bosniaco sembra il lontano parente del calciatore spento e stanco visto nelle scorse uscite dei nerazzurri. Nelle 5 partite disputate nel mese di maggio è riuscito a segnare ben 3 gol, con uno dei quali ha sbloccato le marcature proprio nel derby d’andata. Inoltre anche quando non è ...

Meglio una o l'A questo punto, in fondo, non può esserci nessuna preferenza, perch il ... ma se non fosse stato per Maignan, formidabile su un colpo di testa disul finire del primo tempo, ...L', ovvero l'Inter, aveva due gol di vantaggio, il che le consentiva di giocarsela con grande ... anzi ha creato un paio di situazione pericolosissime con Barella e, su cui Maignan si è ......il 10 giugno ad Istanbul per la prossima finale di Champions dove sfiderà la vincente dell'... con un riflesso eccezionale, aveva neutralizzato una velenoso colpo di testa del solito, autore ...

Dzeko, altra prestazione di grandissimo livello in Inter-Milan Inter-News.it

La squadra di Simone Inzaghi ha avuto la meglio nel doppio confronto con i cugini del Milan conquistando il pass per l'ultimo atto di Istanbul Inter in ...Blog Calciomercato.com: Derby nel 2023: 4 vittorie Inter, 0 vittorie Milan; 7 gol Inter, 0 gol Milan. Ultimi 16 derby: 11 vittorie Inter, 3 pareggi, 2 vittorie Milan. Trofei negli ...