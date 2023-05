Due vittime e un disperso in Emilia Romagna. Migliaia di evacuati

Migliaia di persone si sono salvate salendo sui tetti ma purtroppo il bilancio e' dimorti ed ... Ci auguriamo che non ci siamo altre" ancora allagamenti in Romagna nel ravennate, a ...Maltempo in Emilia - Romagna: esondati i fiumi Santerno e Lamone Il maltempo in Emilia - Romagna non si ferma e i danni che sta causano sono enormi . Si registrano anchee la situazione è in continuo peggioramento . Il presidente Bonaccini : 'La realtà ha superato le peggiori previsioni '. Sui social si moltiplicano gli appelli dei sindaci dei paesi ...L'incubo maltempo non allenta la morsa: l'Emilia - Romagna è in ginocchio. Drammatico il bilancio di ieri con 2e una donna dispersa. Un uomo, che nel tardo pomeriggio di ieri era stato dato per disperso è stato poi trovato nella notte morto a Forlì, viveva al piano terra di una casa invasa dall'acqua ...

BOLOGNA – Continua ad aggravarsi il bilancio di vittime del maltempo in Emilia Romagna. Dopo che è stato ritrovato senza vita l’uomo che risultava disperso a Forlì, un secondo uomo ha perso la vita a ...Ci sono almeno due vittime nell'ondata di maltempo che ha investito la Romagna con esondazioni, allagamenti e frane. Si tratta di un anziano che viveva a Forlì vicino al fiume Montone, annegato al ...