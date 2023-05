Due rapine tra Guidonia e San Cesareo | 33enne arrestato

... sarannocamminate non competitive da 5 oppure 10 chilometri " ha anticipato Gregorio Contini " ... Precedente Truffe eagli anziani, smantellata organizzazione: sei arresti La tua pubblicità ...Il giovane, infatti, sarebbe l'autore dicommesse nel capoluogo dorico tra il dicembre 2022 e l'aprile di quest'anno. Nel primo caso, il ragazzo avrebbe avvicinato......permesso di smantellare l'organizzazione radicata sul territorio che ha compiuto 18 furti e... Alcuni dei reati Il 28 marzo 2023 a San Nazzaro di Monticelli d'Ongina (PC),componenti dell'...

Due rapine in due giorni: un arresto e tre denunce. - Questura di ... Questure sul web

Quattro arresti per rapine messe a segno in altrettante sale slot di Martinengo e Brembate e in un bar di Treviglio. Li hanno eseguiti all'alba di stamattina, mercoledì 17 maggio 2023, i carabinieri d ...Il consenso sociale del clan. Altro capitolo dell'inchiesta sulla Sacra Corona Unita e sfociata all'alba di lunedì nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...