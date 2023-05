Due neonate bloccate nella casa allagata salvate insieme ai genitori dai vigili del fuoco

N el dramma, spuntano anche notizie a lieto fine: a Castrocaro Termesono state salvate insieme ai genitori dai vigilia del fuoco. L'equipaggio dell'elicottero Drago150 del comando di ...La loro casa si è allagata, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per portarle in salvo insieme ai ...17 mag 10:02 Salvatea Castrocaro Terme A Castrocaro Terme, in provincia di Forlì - Cesena, i vigili del fuoco hanno salvato ieri serache erano rimaste bloccate con la ...

A Castrocaro Terme salvate due neonate in elicottero Dire

Tra giugno 2022 e marzo 2023, un totale di 15 neonati e lattanti, di età non superiore ai 28 giorni, ha presentato sepsi neonatale in due regioni del Regno Unito: Galles meridionale (10 casi) e ...Le due bambine e i due genitori, residenti a Castrocaro Terme, sono state soccorse dall'equipaggio dell'elicottero Drago150 di Bologna ...