Due morti | le grida disperate nelle case allagate | la fuga sui tetti nella notte

Oggi è stata una giornata terribile: l'esondazione dei fiumi che solcano leregioni hanno ... Fortunatamente non vengono segnalatin feriti, ma gli evacuati sono quasi 10mila. A Bologna ...16 mag 14:19 Ucraina, seiin attacchi russi a Kharkiv e Donetsk in 24 ore Sei persone sono state uccise a Kharkiv e Donetsk nelle ultime 24 ore, secondo i governatori delleregioni, Oleh ......in Europa di cui uno, presso il Policlinico Gemelli Irccs, in Italia. Grazie a questa ... Se le cose non cambieranno, si stima che nel 2050 nel nostro Paese potrebbero esserci fino a 450mila...

Spagna, esplosione in strada nei Paesi Baschi: due morti TGCOM

Esplosione in Spagna, precisamente a Orio, nei Paesi Baschi, dove due persone, un uomo e una donna, sono morte a seguito di quella che sembra essere stata la deflagrazione di un ordigno artigianale. S ...I dati delle prime analisi antropologiche indicano che entrambi gli individui sono morti molto probabilmente a causa di traumi multipli riportati in seguito al crollo di parti dell'edificio stesso. Si ...