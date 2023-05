Dramma-Stankovic | la domanda lo fa crollare | lacrime e fuga dalla diretta tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Niente da fare. Neanche sta volta la Sampdoria (già matematicamente in B) è riuscita a concedersi una vittoria in campionato. Il gol di Piccoli al Marassi al 93', infatti, ha regalato all'Empoli l'aritmetica salvezza, ma ha anche rovinato l'ennesima partita della Sampdoria, ormai in Serie B. Alla fine i tifosi doriani non hanno potuto godersi nemmeno stavolta il sapore della vittoria, uscendo delusi per l'1-1 arrivato sul gong. Nel post garaci ha messo come al solito la faccia e si è anche commosso., lealle parole di Corrado Tedeschi A Dazn, nell'intervista post match,ha analizzato la gara e la stagione terribile della Samp, con tutti i problemi societari connessi. Poi in collegamento è intervenuto Corrado Tedeschi, conduttore tv, attore e tifoso blucerchiato che ha ringraziato ...