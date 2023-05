Dove vedere Audace Cerignola-Foggia | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il match, valido per il primo turno dei playoff Nazionale della Serie C 2022/23, si gioca giovedì 18 maggio alle ore 20.30 nello stadio Domenico Monterisi di. I padroni di casa si sono classificati quarti in campionato mentre gli ospiti, guidati da Delio Rossi, hanno eliminato il Potenza nel turno precedente. Le probabili L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:-Potenza,OGGI LIVE etv-Picerno,...