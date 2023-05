Dove è stato girato The Help | location e ambientazione del film con Octavia Spencer

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ThedelconTheTheè undiretto da Tate Taylor nel 2011. Nel cast troviamo Emma Stone, Viola Davis evincitrice di un Oscar come miglior attrice non protagonista. Un racconto reale basato sul libro di Kathryn Stockett. Le splendide villette immerse nel verde sono sicuramente parte integrante dell’della pellicola.The, ledel. The ...