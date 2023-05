Dove e quando si gioca la Finale di Champions League? Stadio | programma | data e orario

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo Manchester City-Real Madrid di questa sera, sfida tra le due grandi regine d’Europa, tutto sarà deciso per quel che riguarda ladella2022-2023. Sarà una partita per cuori forti la, dare in unoche soprattutto i tifosi milanisti ricordano con grande dolore. Fu loin cui il Liverpool riuscì a recuperare tre gol al Milan e a portarsi a casa la2004-2005. Lasarà disputata sabato 10 giugno 2023, a partire dalle ore 21.00, presso l’“Atatürk Olympic Stadium” di Istanbul, in Turchia,che può contenere fino a 75mila spettatori. I lavori per unobello e molto moderno sono iniziati nel 1999, con la ...