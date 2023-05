Dopo la telefonata di Asia Argento Ilary Blasi nei guai | disastro a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Cinque ritiri in cinque puntate, roba da far invidia ai celebri “sette chili in sette giorni” di verdoriana memoria. E con il record della scorsa edizione, 10 addii anticipati, che già traballa. L'Isola dei famosi, su Canale 5, continua a regalare sorprese (brutte) a, alle prese con dinamiche piuttosto complicate in studio e con concorrenti non ancora “esplosi”. Se ne sono andati, per motivi vari, Claudia Motta, la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Marco Predolin e, ultima della lista, Fiore. La primogenita del grande Dario e di Daria Nicolodi ha alzato bandiera bianca per malesseri fisici e psicologici. E forse ha deluso la sorella minore, arrivata in Honduras per sostenerla, con toni anche piuttosto bruschi. Lunedì sera l'ultimo confronto via telefono: ...