Dopo il contrattacco ucraino | i russi avanzano di nuovo a Bakhmut

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nonostante le riuscite operazioni della controffensiva ucraina intorno a, le forze russe si stanno spingendo in profondità verso l’interno della città, teatro di una lunga e cruenta battaglia. : cosa sta succedendo nella città a est del Paese Nei giorni scorsi, le forze ucraine sono riuscite a liberare dal nemico circa 20 chilometri quadrati a nord e a sud della periferia di, nell’est del Paese. Nonostante le riuscite operazioni diintorno a, l’Ucraina ammette che le truppe russe continuano ad avanzare sempre più in profondità all’interno della città assediata. Nel suo ultimo aggiornamento, infatti, l’Institute of the Study of War ipotizza che probabilmente isono impegnati a rafforzare i loro sforzi offensivi nell’area di...

AGI - Nonostante le riuscite operazioni diucraine intorno a Bakhmut, le truppe russe sono probabilmente impegnate a rafforzare i loro sforzi offensivi nell'area: la valutazione è dell'Institute of the Study of War nel suo ultimo ...la diplomazia, con il tour europeo che ha portato in dote quasi tutto quel che desiderava, il ... Proprio quando la città sembrava ormai in mano russa, è cominciato il. Le forze ucraine ...mesi di combattimenti sanguinosi e settimane passate sotto minaccia di unucraino, molti osservatori russi hanno i nervi a fior di pelle e sembrava che una piccola operazione locale ...

È lo stesso ministero della Difesa di Kiev ad ammettere che, pur allontanate dai fianchi della città, le forze di Mosca si stanno spingendo in profondità all'interno dell'agglomerato, teatro di una lu ...Mentre la capitale subisce l’attacco più intenso da settimane, i russi perdono terreno a Bakhmut. Per Kiev è l’ultima opportunità di dimostrare che il conflitto non è ancora uno stallo senza vicitori ...