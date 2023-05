Don Peppinu e il valore del gelato artigianale | un mercato da 2 7 miliardi di euro

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continua a crescere ildelin Italia. Secondo i dati presentati all’ultima edizione del Sigep di Rimini, nel nostro paese nel 2022 sono stati raggiunti i 2.7didi vendite, il 16% in più rispetto all’anno precedente, confermando anche la leadership mondiale italiana nel settore degli ingredienti e dei semilavorati, con 65 imprese coinvolte, export pari al 70% della produzione e un fatturato complessivo di oltre 4di. In aumento del 5% anche il volume di materie prime vendute. Ilpuò, dunque, essere considerato un vero e proprio fiore all’occhiello del made in Italy, ma lo stesso non può dirsi di quello industriale, che utilizza aromi chimici, coloranti e ...