Don Bosco e Don Milani | due nobili figure del nostro tempo Lettera

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Inviato da Mario Bocola - San Giovannie don Lorenzo, duedelche hanno speso la loro vita per i ragazzi recuperandoli dalla strada e indirizzandoli verso un’istruzione professionalizzante, quella cioè di far apprendere un mestiere: falegname, ciabattino, muratore, imbianchino. L'articolo .

"Gli eventi e le manifestazioni - afferma Il direttore dell'opera salesiana cittadina,Donato- avranno come filo conduttore il tema: "SIAMO NOIE "NOI CI S(T)IAMO"", e ...La manifestazione, in programma il prossimo 23 maggio alle ore 10, si terrà ugualmente in caso di pioggia all'interno del centro sociale '' di Polla , antistante nel piazzale dell'ospedale.... organizzato dalle associazioni Gualdo Digitale ed Educare alla Vita Buona il prossimo 20 maggio presso i locali dell'oratorio e del cinema teatrodi Gualdo Tadino. Sono infatti quattro le ...

Dolore tra i Salesiani e gli ex allievi don Bosco: “Mario Borra sarà ricordato nelle nostre preghiere” newsbiella.it

La scuola secondaria di I grado dell'Istituto comprensivo Don Bosco /d'Assisi festeggia le 'nozze di stagno', i 10 anni della sezione ad indirizzo musicale con un evento voluto dalla dirigente scolast ...Per ricordare un grande atleta e dirigente sportivo, nonché pioniere dello sport spezzino, e per contribuire a diffondere la cultura sportiva soprattutto tra i più giovani, viene organizzato domenica ...