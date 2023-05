Domani De Laurentiis presenterà alla stampa il ritiro di Dimaro senza Spalletti (CorSport)

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 maggio 2023)il presidente del Napoli, Aurelio Dein conferenzailestivo della squadra in Trentino, aFolgarida. Accanto a lui, però, non ci sarà l’allenatore Luciano Spalletti. Almeno, l’allenatore non figura nell’elenco delle autorità che parteciperanno all’incontro. Dunque, a meno di sorprese dell’ultima ora, Spalletti non sarà presente in conferenzacon De. Il Corriere dello Sport scrive: “Dolomiti da scudetto. Il primo dei due ritiri estivi del Napoli, come ormai consolidata tradizione dal 2020, andrà in scena anche quest’anno aFolgarida: dal 14 al 25 luglio. Rapporto solidissimo, quello tra la comunità azzurra e la Val di Sole. Anzi, un amore vero giunto ormai al ...