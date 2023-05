(Di mercoledì 17 maggio 2023) Audizione in Commissione Cultura alla Camera per il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola. L'esponente del governo risponde all'interrogazione presentata da Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, sulla figura del. L'articolo .

Per esempio, il, ilorientatore ma anche gli insegnanti specialistici che insegneranno a voi ragazzi a recuperare o ad accelerare sulla matematica, sull'inglese o sull'italiano, ...... competenze e ambienti per l'apprendimento' ha designato come esperto Luigi Antonio Catacchio, titolare della storica emittente cittadina Radio Idea , e comed'aula laAngela Di ...La frequenza con profitto del Corsodell'apprendimento per bambini e ragazzi con DSA permette ... Il corso è inserito nel catalogo Sofia ed è acquistabile con carta del. Il costo di ...

Docente tutor e orientatore, Frassinetti: “150 milioni per valorizzare efficacamente queste nuove figure professionali” Orizzonte Scuola

L’idea è nata dall’adesione a un progetto del Miur su fantasia e tecnologia. Il lavoro (parte a scuola e parte al Cinquale) ha visto alla regia Linda Frattini.Appuntamento al teatro Puccini con autorità e protagonisti del progetto promosso da "La Nazione". Pioggia di riconoscimenti per i giovanissimi giornalisti che si sono sfidati a colpi di inchieste e in ...