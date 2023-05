Djokovic contro Lahyani | “Perché quest’attesa teatrale tra punteggio in italiano e inglese? Ma stai recitando?” VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Divertente siparietto tra Novake il noto giudice di sedianel corso del match poi perso da NoleRune nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 a Roma. Il tennista serbo è nervoso e si lamenta in modo marcato con l’arbitro a causa della sua notoria attesa, quasi istrionica, tra la pronuncia delnella lingua madre del torneo, in questo caso l’, e la successiva traduzione in: “Qual è il motivo di questa teatralità drammatica nell’attesa traper chiamare ilqui o cosa?”. In alto il. SportFace.